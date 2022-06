Zonnebeke schrapt deel van speelpleinwerking door gebrek aan animatoren: "In fabriek valt tot 3 keer meer te verdienen"

Steden en gemeenten hebben jaar na jaar problemen om voldoende animatoren te vinden. In Zonnebeke is dat tekort dit jaar zo nijpend dat het ook de speelpleinwerking beïnvloedt. In deelgemeente Beselare zal er geen speelpleinwerking zijn. In een andere deelgemeente, Geluveld, gaat de werking enkel in de maand juli door. In Passendale en Zonnebeke blijft de speelpleinwerking wel de hele zomer open.