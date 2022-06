2 appartementen onbewoonbaar na brand in Mol

Rond 18 uur gisterenavond is er brand uitgebroken in een appartement aan de Sint-Pieterstraat in Mol. Het vuur ontstond in de keuken van het appartement op de 1ste verdieping. Toen de brandweer aankwam, sloegen de vlammen al door de ramen. Er is veel brandschade in het appartement waar de brand ontstond, maar ook het bovenliggende appartement ondervond veel rookschade. Beide appartementen zijn onbewoonbaar.