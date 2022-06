Alweer een recordprijs voor benzine: zo spectaculair zijn de brandstofprijzen de afgelopen jaren gestegen

"De prijs voor een vat ruwe Brent-olie, dat is dan de referentie, is de voorbije weken opnieuw gestegen tot meer dan 120 dollar en dat betalen wij dus mee aan de pomp", legt VRT NWS-collega Michaël Van Droogenbroeck uit. "Maar in de prijs aan de pomp zitten ook belastingen en accijnzen. Om de prijs van het tanken wat minder duur te maken heeft de federale regering in maart beslist de accijnzen wat te verlagen, dat heeft toen een tankbeurt wat goedkoper gemaakt, maar dat effect is intussen al helemaal weg."