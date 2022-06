Ivan De Vadder keek naar het vierde seizoen van "Borgen": "Het lijkt plots wel heel erg op de Belgische politiek"

Waarom was Borgen zo populair? Omdat het hoofdpersonage een vrouw is die de macht verwerft, en vastberaden is om die macht op een andere manier aan te wenden. En omdat ze keer op keer bewijst dat dat ook mogelijk is. Het blijft fictie, natuurlijk, maar het politieke universum dat de makers creëerden, sloot wel heel erg aan bij de politieke realiteit zoals u en ik die kennen.

Andere populaire politieke reeksen zoals "House of Cards" of "West Wing" zijn Amerikaans, en refereren dus naar het Amerikaanse politieke systeem, en dat is een model dat helemaal anders functioneert dan het Europese. Bovendien was de realiteitszin in die series niet zo heilig als ze in Borgen was. Een presidentskandidaat die moorden pleegt, zoals Frank Underwood in "House of Cards" (rol van Kevin Spacey): het was dik tien jaar geleden nog ondenkbaar, toch?