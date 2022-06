Australië schikt duikbotendispuut met Frankrijk voor 555 miljoen euro: "Bladzijde omdraaien"

Australië had in 2016 met Naval Group afspraken gemaakt over de aankoop van atoomonderzeeërs. Maar Australië trok zich terug nadat het in een nieuwe samenwerkingsalliantie was gestapt met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

AUKUS is een partnerschap voor militaire samenwerking in de Stille en Indische Oceaan, vooral bedoeld om de groeiende macht van China in te tomen. De eerste plannen van de nieuwe alliantie: atoomonderzeeërs leveren aan Australië. Waardoor het eerdere akkoord met het Franse bedrijf dus kwam te vervallen, tot woede van Frankrijk, dat zijn ambassadeur terugtrok uit Canberra.