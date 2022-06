BEKIJK - Komt bevoorradingszekerheid in gedrang als Ventilusproject er niet snel komt? "Absoluut", zegt Energieminister

Het Ventilusproject is essentieel voor de bevoorradingszekerheid, klinkt het stellig. "Zo stellen we de bevoorradingszekerheid veilig en dat is het belangrijkste." Meer nog: "Als we het project niet snel genoeg goedkeuren, komt de bevoorradingszekerheid in het gedrang." De tijd dringt ook, want "bedrijven willen pas investeren in windmolens als ze zeker weten dat die aansluiting er komt. Vertraging in dit project, betekent dus vertraging op het hele project."

Toch wil ze niet doof blijven voor het protest van de buurt. "Dit is een moeilijk dossier. Mensen wonen daar, en die bezorgdheden moeten we in rekening nemen. We moeten naar het volledige plaatje kijken."