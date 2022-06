Bewakingspersoneel Brussels Airport staakt op 20 juni, vakbond: "Hinder zal groot zijn, wellicht is dit maar het begin"

"Ik heb ook begrepen dat we niet het enige luchthavenbedrijf zijn dat zal staken de 20e, dus niets is zeker die dag. Het is wellicht het begin van een hete zomer, ik kan niet uitsluiten dat dit de enige dag is dat we zullen staken. Ook wij vinden dit jammer voor de reiziger", aldus Vanrutten.

Gisteren gaven de piloten van Brussels Airlines al aan dat ze wellicht zullen staken bij het begin van het vakantieseizoen over enkele weken. Het cabinepersoneel beraadt zich nog over een staking. Ook Aviapartner - die onder meer de bagage afhandelt - staakte vorige week al spontaan. Brussels Airport laat weten dat ze zich de komende dagen gaat informeren bij de verschillende luchthavenbedrijven om te bekijken wanneer er hinder zal zijn door stakingen, en hoe groot die zal zijn.