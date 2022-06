Brits Hooggerechtshof zet licht op  groen voor omstreden plan om asielzoekers uit te wijzen naar Rwanda

Wie ook zeer kritisch is over het plan, is prins Charles, de zoon van de Britse koningin Elizabeth II. Dat schrijft The Times. Een bron die de krant citeert zegt dat de prins het plan "afschuwelijk" heeft genoemd. Charles zou er des te meer mee verveeld zitten omdat hij later deze maand als vertegenwoordiger van het Britse hof naar de Rwandese hoofdstad Kigali gaat voor een top van het Gemenebest van Naties, waar Rwanda sinds 2009 deel van uitmaakt.