Molenbeek botst met staatssecretaris Mahdi over asielcentrum: burgemeester stelt proces-verbaal op

Intussen zeggen de bewoners van het centrum dat ze de dupe worden van deze politieke spanning. Deze week richtten ze een brief aan verschillende politici in de gemeente. "Verschillende van ons hebben zich gericht tot de dienst bevolking van de gemeente", staat er, "die ons aanraadde om een mail te sturen" met de nodige documenten "of om een afspraak te boeken". "Noch aan die mails, noch aan die verschillende bezoeken is er een gevolg gegeven."

Bij de burgemeester is te horen dat er een lange wachtlijst is en dat ze hun beurt moeten afwachten, maar een tiental weken na de eerste pogingen is er nog steeds geen enkele van de bewoners ingeschreven in het gemeenteregister. Daardoor krijgen ze niet de nodige "oranje kaart" en is het moeilijker voor asielzoekers om de administratie te regelen voor bijvoorbeeld werk of een verminderd tarief op het openbaar vervoer.