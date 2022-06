Cipier krijgt kopstoot van gedetineerde in gevangenis van Hasselt: gebroken neus en enkele tanden kwijt

Een cipier heeft vanochtend in de gevangenis van Hasselt een kopstoot gekregen van een gevangene. Dat meldt Het Belang van Limburg en het nieuws is bevestigd aan onze redactie. De neus van de cipier is gebroken, hij is enkele tanden kwijt en zal een tijdje werkonbekwaam zijn. De gevangene zelf zal worden overgebracht naar een andere gevangenis.