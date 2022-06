Drugsdealer betrapt dankzij alerte buurtbewoners Sint-Genesius-Rode

"Enkele weken geleden vernamen wij van buurtbewoners dat er een drugsdealer actief was in enkele wijken in Sint-Genesius-Rode”, vertelt een woordvoerder van de zone Rode (Sint-Genesius-Rode, Drogenbos en Linkebeek). "Sindsdien patrouilleerden onze politieploegen intensief in die buurten. Vrijdag kon de interventieploeg een jongeman oppakken die zich verdacht gedroeg en die bij het zien van de patrouille een kleine hoeveelheid drugs weggegooid had. Tijdens de huiszoeking die daarop volgde in de woning van betrokkene, vonden we een grote hoeveelheid drugs en het vuurwapen aangetroffen.”