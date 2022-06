Vader van jonge baby uit Kortrijk  verdacht van vergiftiging: baby kreeg afkickmiddel binnen

Vanuit het ziekenhuis volgde een klacht over de verontrustende opvoedingssituatie. Zowel moeder als vader werden voor de onderzoeksrechter geleid. De moeder is onder voorwaarden vrijgelaten, de man is aangehouden. Ze mogen voorlopig geen contact met elkaar hebben. Of de vader het product met opzet aan zijn zoontje gaf, moet verder worden onderzocht. De baby is ondertussen aan de beterhand.