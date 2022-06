Triest einde voor oehoefamilie in Leuven: vader uil dood, moeder vermist en kuikens erg verzwakt naar opvang

Er zijn geen oehoes meer in het centrum van Leuven. Dat meldt schepen van milieu Thomas Van Oppens (Groen). Vader oehoe zat al een tijdje op de grond en is overleden. Moeder uil is al een tijd niet meer gezien. Met hoogwerkers zijn de drie uilskuikens uit het nest in het centrum van Leuven gehaald. Ze bleken ondervoed en zijn naar het vogelopvangcentrum van Heusden-Zolder gebracht om aan te sterken.