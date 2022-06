EU-Commissievoorzitter Von der Leyen opnieuw in Kiev, voor gesprek over EU-lidmaatschap

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is voor de tweede keer sinds de Russische invasie op bezoek in de Oekraïense hoofdstad Kiev. Ze gaat er praten over de Oekraïense aanvraag om lid te worden van de Europese Unie. Wellicht zal de Europese Commissie vrijdag met een aanbeveling komen over of Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat mag krijgen.