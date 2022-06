Gevaarlijkste motorrace ter wereld maakt zijn naam opnieuw waar: al 5 slachtoffers, dodelijkste editie sinds 1989

Isle of Man is een eiland in de Ierse Zee. Het maakt geen deel uit van het Verenigd Koninkrijk en heeft dat ook nooit gedaan, noch maakt het deel uit van de Europese Unie. Het is niet vertegenwoordigd in Westminster of in Brussel.

Het eiland is een zelfbesturend Brits kroonbezit - net als Jersey en Guernsey in de Kanaaleilanden - met een eigen parlement, regering en wetten. Het staatshoofd is de Britse koningin Elizabeth II, die de titel Lord of Mann voert. Op het eiland wordt ze vertegenwoordigd door de luitenant-gouverneur.

Een inwoner van het eiland is een Manx. Bij sportliefhebbers is het eiland vooral bekend als de geboorteplaats van sprintbom Mark Cavendish van Quick Step-Alpha Vinyl. Hij staat in het wielerpeloton ook bekend als "The Manx Missile" of "The Manx Express".