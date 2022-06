Vader van Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem is trots op zijn zoon, kersverse voorzitter van Groen: "Voor ons geen verrassing"

Jeremie Vaneeckhout is zonet verkozen tot nieuwe voorzitter van de partij Groen. Zijn vader Dirk had het zien aankomen. "Hij is al van jongsaf aan geëngageerd. Hij heeft over alles een mening en een brede kijk op heel veel zaken. Wij zijn er absoluut niet over verwonderd dat hij in de politiek is gegaan. Het is voor ons geen verrassing."