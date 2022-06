Nieuwe zomerzoektocht aan bosmuseum in Gerhagen

Het duo bedacht het concept in volle corona. "Er was tijdens de lockdown niet veel te doen, en mensen zaten zich thuis te vervelen", zegt Jurgen Renders. "We wilden iets leuks maken met opdrachten zodat mensen terug konden buitenkomen." Het moet meer zijn dan alleen een wandeling op zich. "De focus ligt dan ook op leuke inkleding, opdrachten en samenwerken met lokale partners." Vorig jaar brachten ze al een eerste wandeling, de wandeling van deze zomer is naar eigen zeggen uitgebreider en leuker geworden. "We zijn creatieve mensen en wilden ons ei kwijt, dat is met deze wandeling zeker gelukt."