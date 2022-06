Drie lichamen met steekwonden gevonden in huis in Leuven, parket: "Identificatie en onderzoek volop bezig"

Volgens onze informatie zou de politie rond 3 uur 's nachts opgeroepen zijn omdat er geroepen werd in het huis. "De politie kwam tijdens de interventie het huis binnen en vond daar drie lichamen, ze hadden alle drie verschillende messteken", zegt Sarah Callewaert, persmagistraat bij het parket van Leuven. "Onder meer de wetsdokter is nu ter plaatse om te onderzoeken wat er precies gebeurd is, voorlopig is dat niet duidelijk", klinkt het.