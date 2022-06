Koning Filip waagt zich in Congo op droog terrein

"Dit dorpje Katanga, wat “eerstgeborene” of "koper" betekent, is vernoemd naar een zekere Kipayi, die in de 18e eeuw malachiet in de bodem vond en het omsmeedde tot koper", vertelde de dorpschef.

Een ware ontdekking, want het kon dienen voor hakbijlen, lansen, wapens en kogels. Het koper werd al snel verkocht aan Arabische handelaars en ook de verschillende stammen gebruikten het voor hun oorlogen. Later begonnen de koloniale overheersers uit België het kopererts massaal te delven in de mijnen in de grote regio.