Kan je met hennep PFAS uit de grond halen? Man uit Temse test het uit op 6 sites rond 3M-fabriek in Zwijndrecht

"Het is beter dat de PFAS in de plant zit, dan in de grond", zegt Verstraete, hij hoopt dat de PFAS-waarden via hennep op termijn onder de norm van 3 microgram kunnen zakken. "Zo moeten er geen miljoenen gespendeerd worden om de grond volledig af te graven en te saneren."

Het is nog wachten tot oktober om te zien wat de invloed is van de hennepplanten op de vervuilde gronden rond 3M. "Dan zullen we de hennep voor het eerst oogsten. Als we dan een positief effectief zien, kunnen we de teelt stapsgewijs opschalen."