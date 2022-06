Na 7 jaar is er een verdachte van de brandstichtingen in Oostnieuwkerke

Politie en parket startten een onderzoek, maar dat leverde weinig op. Het onderzoek kwam recent in een stroomversnelling toen een ex-vriendin van de vermoedelijke dader haar mond voorbijpraatte. Wellicht wou de vermoedelijke dader wraak nemen. De agent maakte ooit nog een proces-verbaal op tegen de verdachte omdat hij illegaal frituurolie verbrandde in zijn tuin. Daardoor was een vette neerslag op auto’s in de buurt terecht gekomen.

De man is vrij onder voorwaarden en weet eind juni of hij zich voor die en mogelijk nog andere brandstichtingen voor de correctionele rechtbank zal moeten verantwoorden.