Nieuwe rotonde Zwarte Ring Meldert feestelijk geopend: kruispunt is een stuk veiliger voor alle weggebruikers

Minister Peeters is blij met het eindresultaat: “Het kruispunt is voortaan een stuk veiliger voor alle weggebruikers. In het bijzonder voor fietsers die nu genieten van vrijliggende fietspaden en comfortabele oversteekplaatsen." Gelijktijdig met de aanleg van de rotonde, vernieuwden de gemeente Lummen en rioolbeheerder Fluvius ook de omliggende gemeentewegen. Er werd een gescheiden riolering aangelegd waardoor regen- en afvalwater apart wordt afgevoerd. "In de Baanhuisstraat werd een bufferbekken aangelegd dat bij hevige regenval het overtollige hemelwater opvangt en dus het rioleringsstelsel ontlast”, zegt burgemeester Wouters daarover.

In het volgende project wordt het ontbrekende stuk van de Meldertsebaan tussen de nieuwe rotonde en de Geeneindestraat nog aangepakt, dat wordt vernieuwd met veilige fietspaden.