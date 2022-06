Onderzoekscentrum kernenergie in Mol bestaat 70 jaar en zet de deuren open voor het grote publiek

In het SCK CEN (Belgian Nuclear Research Centre) in Mol wordt voor alle duidelijkheid geen kernenergie opgewekt om stroom mee te maken om onze huizen mee te verwarmen. Het is een centrum waar onderzoek gebeurt naar kernenergie en wat daarmee zoal mogelijk is.



Zo kunnen er dankzij medische radio-isotopen diagnoses gesteld worden en ziektes bestreden. Experten onderzoeken ook hoe ze mens en omgeving nog beter kunnen beschermen tegen straling. Het centrum zet zijn expertise ook in bij de ontmanteling van kerninstallaties en het verwerken van radioactief afval. En het wil zijn kennis ook delen door middel van opleidingen.