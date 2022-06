Opfrissing manoeuvres en weegmoment voor bestuurders caravan en motorhome in Antwerpen: "Moet echt 15 kilo patatten mee?"

Kris (40) uit Antwerpen gaat elk jaar met zijn gezin met de caravan op vakantie. "Ik hou van de vrijheid en ook voor de kinderen is het fijn op de camping want ze maken daar snel vriendjes."



Kris vond het belangrijk om toch nog even langs te komen. "We moesten draaien in een smalle straat, want af en toe rijd je al wel eens verkeerd op vakantie, en moet je kunnen terugrijden. Dat zorgt altijd voor een beetje stress. Het is altijd weer opletten dat je niets raakt, maar het viel beter mee dan verwacht. Zo meteen laat ik de caravan wegen, hopelijk kan er nog wat extra gewicht bij. Als alles in orde is, kunnen we met een gerust gemoed op stap", besluit Kris.