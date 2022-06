Protest aan nieuwe Russische supermarkt in Opwijk: "Russen blijf in uw kot"

Het initiatief om te protesteren kwam van Ronny Cuyt uit Mol. “We willen de mensen die hier passeren ook duidelijk maken dat zo'n Russische winkel hier echt niet kan terwijl het moederland zo'n ellende aanricht in Oekraïne. Dat er zo geld vanuit Vlaanderen naar Rusland stroomt stoort mij enorm.”

Eén van de Oekraïense vluchtelingen is de 32-jarige Kseniia Hlava. “Ik woon hier nu in Vlaanderen met mijn moeder, terwijl een deel van de familie nog in Kiev verblijft”, zegt ze. “We wachten op het einde van de oorlog om terug te kunnen keren. Maar dat zo'n Russische winkel hier nu een filiaal in Vlaanderen mag openen is zeer raar. En het is nog vreemder dat Vlamingen daar inkopen doen. Zij zouden net boos moeten zijn op Rusland omwille van de stijging van de prijzen van olie en voedsel.”