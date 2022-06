"Aanslag op imago van Frankrijk": onderzoeksrapport legt fouten bloot van politie en organisatie Champions League-finale

In Frankrijk is een eerste rapport uitgebracht over wat er mis is gegaan bij de Champions League-finale eind mei aan Stade de France in Parijs. Het kwam toen tot rellen nadat duizenden supporters het stadion niet binnen waren geraakt. Het rapport wijst op een te korte voorbereidingsperiode, een verkeerde inschatting van de supportersstroom en een gebrekkig filtersysteem bij de toegangscontrole.