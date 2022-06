Interne verkiezingen N-VA uitgesteld: De Wever blijft voorzitter tot na 2024, Van Peel stopt dan met politiek

Tegelijk heeft Kamerlid Valerie Van Peel laten weten dat ze in 2024 geen kandidaat meer zal zijn voor de verkiezingen. Ze stapt dan uit de actieve politiek. In september al stopt ze als ondervoorzitter van de N-VA. Daarmee verliest de partij op korte termijn twee sterkhouders als ondervoorzitter, want dit voorjaar nog zei Lorin Parys de politiek vaarwel.

Van Peel laat weten dat er "geen verborgen partijpolitieke redenen" meespelen in haar beslissing. Het gaat om een "persoonlijke beslissing", klinkt het. Maar Van Peel verwijst wel naar het politieke systeem als reden. "Het politieke systeem zit vast. Daarbinnen tegen onbeweeglijke muren blijven beuken, is voor mij niet meer gezond."