Vermiste helikopter gevonden in Italiaans gebergte: alle zeven inzittenden overleden

De reddingswerkers vonden de vermiste helikopter op de grens tussen Emilia-Romagna en Toscane, na twee dagen zoeken. Ze kregen een tip van een wandelaar die brokstukken had gezien. "We hadden coördinaten en vlogen naar de site, we vonden alles verbrand", aldus een soldaat van de luchtmacht.



Het wrak bevindt zich op de berg Monte Cusna, in een moeilijk toegankelijk gebied. Reddingswerkers moeten er te voet naartoe.

De helikopter telde zeven inzittenden: de Italiaanse piloot en vier Turkse en twee Libanese inzittenden. Het waren allemaal zakenmannen. Het toestel verdween donderdag van de radar toen het op de weg terug was van Lucca in Toscane naar de noordelijke Italiaanse regio Veneto. Het is nog niet duidelijk waarom de helikopter is neergestort.