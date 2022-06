Het syndroom van Ramsay-Hunt: dit moet je weten over de infectie die het gezicht van Justin Bieber verlamt

"Wat Justin Bieber nu meemaakt, is het gevolg van een virale infectie", legt neus-keel-oorarts Glen Forton, verbonden aan het AZ Delta in Roeselare uit.

"Een virus - zoals we ook weten over het coronavirus - loop je op via de kleine vochtdruppeltjes in de lucht, bijvoorbeeld via iemand met een verkoudheid. Dat noemen we "een eerste besmetting". Maar het is ook mogelijk dat Bieber het virus een tijdje geleden heeft opgelopen, en dat het nog sluimert in zijn lichaam. Wanneer iemand vermoeid is, dan is onze algemene immuniteit verzwakt, en daar profiteert een virus van om opnieuw toe te slaan."

De boosdoener is een virus van de herpesfamilie (specifiek "herpes zoster oticus", red.). Dat is hetzelfde soort virus dat koortsblaasjes veroorzaakt op de lippen, omdat het virus zich nestelt in de zenuwen van de lippen.

"Het specifieke virus dat Justin Bieber heeft opgelopen, nestelt zich in één van zenuwwortels van het aangezicht, specifiek in één van de zijtakjes in het oor. Daar blijft het virus steken, met alle gevolgen van dien", zegt Dr. Forton.