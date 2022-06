Weinig verkeershinder aan werken op Kempische Brug Hasselt

In Hasselt zijn de werken begonnen om de brug over het Albertkanaal te verhogen. Tegelijk start ook de vernieuwing van het even verderop gelegen kruispunt van de Grote Ring met de Kempische Steenweg. Omdat dit het drukste verkeerspunt is van heel Limburg - er passeren dagelijks tienduizenden voertuigen - heeft dat veel invloed op het verkeer.