70-tal natuurliefhebbers en vrijwilligers houden stiltemoment in De Liereman in Oud-Turnhout na vandalisme

In natuurdomein De Liereman in Oud-Turnhout zijn een 70-tal vrijwilligers en natuurliefhebbers gisterenavond samengekomen om even stil te staan bij het vandalisme van 2 weken geleden. Onbekenden zaagden er toen meer dan 60 bomen in. De bomen waren er zo erg aan toe of dreigden om te vallen, dat de meeste moesten worden omgezaagd.