In De Wereld Vandaag op Radio 1 op donderdag 9 juni verwees Ivan De Vadder verschillende keren naar de partij Be.One in het item over onder andere onverdoofd slachten. Dit klopt niet, het ging over de partij one.brussels, die in het Brussels parlement samenwerkt met Vooruit. De partij Be.One heeft geen zetels in het Brussels Parlement. De fout werd ook rechtgezet in de uitzending van 10 juni.