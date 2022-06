Fransman Anthony Costes is de snelste op de Muur van Geraarsbergen en wint halve triatlon 

Anthony Costes heeft de halve triatlon Challenge Geraardsbergen gewonnen. De Fransman was sneller dan Pieter Heemeryckx die de halve triatlon vorig jaar wist te winnen. Voor de stad Geraardsbergen was de wedstrijd een schot in de roos. "Onze hotels en B&B's zaten het hele weekend vol", klinkt het bij burgemeester van Geraardsbergen Guido De Padt (Open VLD).