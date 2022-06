Aalsterse rederijkerskamer viert 600-jarig bestaan: "We hopen verder te bouwen aan onze toekomst"

Een rederijkerskamer is een gezelschap dat zich toelegt op het schrijven poëzie en toneelstukken. De Aalsterse rederijkerskamer De Catharinisten werd opgericht in 1421 en is daarmee de oudste vereniging in de wijde regio rond Aalst. De Catharinisten beperkten zich de laatste jaren vooral tot het maken van toneelstukken, maar wilden voor het 600-jarig bestaan iets speciaal doen. "Door de verjaardag van onze rederijkerskamer te vieren, hopen we verder te bouwen aan onze toekomst", klinkt het bij voorzitter Guido De Cock.