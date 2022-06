In 2008 waren er nog meer dan 100, vorig jaar 1: bankovervallen zo goed als uitgestorven in België

Bankovervallen zijn stilaan een uitgestorven fenomeen in België. Vorig jaar vond er in ons land slechts 1 bankoverval plaats, tien jaar geleden waren dat er 44 en in 2008 zelfs nog meer dan 100. Ook het aantal plofkraken en inbraken in bankkantoren neemt sterk af. "Dat kom omdat banken tegenwoordig beter beveiligd zijn, maar vooral omdat er veel minder cash geld aanwezig is", zegt Isabelle Marchand van bankenfederatie Febelfin.