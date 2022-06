Brusselse brandweer bevrijdt vrouw uit put van tien meter in haar tuin

De noodcentrale kreeg om 19.35 uur een oproep binnen van buren die een dame om hulp hoorden roepen. Zij zou in een diepe put zijn gevallen in haar tuin aan de Jozef II-straat in Brussel. De brandweer en klimploeg van het RISC-team (Redding in Speciale Condities) werden samen met een MUG uitgestuurd.