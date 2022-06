Dwars door het Hageland voor het eerst ook voor wielertoeristen

"De Strade Bianche van Vlaanderen". Zo wordt het wielerevenement Dwars door het Hageland ook wel genoemd. De fietstocht is een prachtige route langs gekende en minder bekende plaatsen in het Hageland. Aan de start stonden 800 enthousiaste wielertoeristen. Iets minder dan verwacht, maar toch een mooi aantal volgens eventmanager Jeroen Van Becelaere: "De inschrijvingen kwamen moeilijk op gang, maar ik ben ontzettend blij dat we alsnog 800 wielerfanaten aan de start zagen staan."