Eerste "fietsroute met nutteloze borden" geopend in Wichelen

"Tijdens de eerste lockdown startte ik met het plaatsen van compleet zinloze bordjes in Brussel waar ik toen woonde", vertelt De Bruyne. "Ik hou wel van street-art en graffiti, maar ben zelf te veel "pussy" om dingen te beschadigen. Zo ontstond het idee van de bordjes met nutteloze boodschappen. Burgemeester en regisseur Kenneth Taylor, die ik ken via het RITCS, stelde dan voor om de fietsroute naar zijn gemeente te brengen."

"Bijna was er niks van het project in huis gekomen want op de dienst Omgeving in Wichelen dachten ze dat een consultant alle nutteloze borden in het straatbeeld in kaart zou brengen om ze weg te halen. Terwijl wij net het omgekeerde doen: wij plaatsen zélf volstrekt nutteloze borden."