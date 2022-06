8.000 mensen stappen mee tijdens Fiertelommegang in Ronse: "Nooit eerder zoveel deelnemers"

Schepen Ignace Michaux (CD&V) is minder verwonderd over de grote opkomst. "Elk jaar zien we de groep die achter het schrijn loopt toenemen", klinkt het. "Het doet deugd om te zien hoe de Ronsenaar geniet van zijn Fiertel. Iedereen beleeft het op zijn manier. Voor veel mensen is het een weerzien van vrienden en kennissen, andere beschouwen het meer als een bedevaart."

"Dit is niet zomaar een wandeltocht", klinkt het bij Eddy Botteldoorne die al sinds 1987 meestapt. "Dit is een gebeuren waar je als Ronsenaar bij moet zijn. Eenmaal je meegedaan hebt, wil je elk jaar deelnemen. Veel mensen doen vandaag inspanningen die ze niet gewend zijn, en morgen zal ik ook wel stram zijn. Maar de sfeer die er hangt wil je voor geen geld missen."

Bekijk hier enkele foto's van de Fiertelommegang: