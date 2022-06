G-sportdag op Schulensmeer in Lummen

De gezinnen kunnen het water op gaan in Antwerpen, Brugge, Mol, Vilvoorde en dus ook Lummen. "De hele dag ontvangen we mensen met een beperking en die mogen mee zeilen, maar er is meer", zegt Anja Cauberghs, sportpromotor aan het Schulensmeer. "Ze kunnen ook suppen, kanoën en kajakken en we verwelkomen zelfs twee blinde surfers." Er is dan ook allerlei materiaal beschikbaar. "We hebben G-zeilen, G-sups, een familiekano en kajaks. De bedoeling is dat mensen met een beperking hier ook kunnen watersporten. 1 keer per maand hebben we een watersportdag."