Veteraan George Sutherland viert zijn 100ste verjaardag in Talbot House in Poperinge

Talbot House in Poperinge was tijdens de Eerste Wereldoorlog een rustplaats achter het front voor Britse soldaten. Sutherland staat vandaag symbool voor de vele Britten die na de twee wereldoorlogen in de streek bleven wonen. Hij is ook ereburger van de stad Poperinge. Dat hij zijn 100ste verjaardag in "zijn" Talbot House kan vieren, is uniek. "Mijn vader herinnert zich nog alles van vroeger" vertelt Alexander. "Op de dag van zijn 100ste verjaardag, 21 december 2021, is hij gevallen. Maar nu kunnen we het toch vieren. Net in de periode dat The Queen haar 70ste verjaardag op de Britse troon viert. Dat maakt het extra speciaal."