Groen heeft geen voorzitter meer uit Antwerpen: duidelijk signaal dat de partij haar pijlen op het platteland richt

Jeremie Vaneeckhout had in zijn recent uitgegeven boek “Vergeten land” al duidelijk geschreven dat Groen zich meer op het platteland moet richten. In ons tv-programma “De zevende dag” deed hij die visie vanochtend nog eens kort uit de doeken.

“Extreem-rechts scoorde vroeger vooral in steden, terwijl ze nu vooral in de landelijke gebieden scoren. Als progressieven zijn wij daar de afgelopen jaren te weinig aanwezig geweest en hebben het te veel overgelaten aan de traditionele partijen”, kijkt Vaneeckhout in de spiegel.