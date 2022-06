Veel overtredingen vastgesteld tijdens controleactie nachtwinkels in politiezone Kanton Borgloon

Zaterdag werd zowel in Alken, Borgloon, Heers, Kortessem als Wellen een gecoördineerde controleactie - of "flexactie" - uitgevoerd op 10 dag- en nachtwinkels. "We krijgen regelmatig signalen van overtredingen inzake openingstijden, prijsaanduiding, vervallen producten en illegale medewerkers. Soms ook onterechte aantijgingen”, zegt burgemeester van Alken Marc Penxten (N-VA), die ook voorzitter van de politiezone is.