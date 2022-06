Heilig Bloedprocessie trekt voor de 70ste keer door Voormezele: "We starten de procedure om als erfgoed erkend te worden"

Het comité dat de processie organiseert, zal de procedure opstarten om de Heilig Bloedprocessie als religieus erfgoed te laten erkennen. Pol Breyne: "We gaan de nodige stappen zetten. We denken dat we aan alle voorwaarden voldoen: het is een traditie en heel de bevolking van Voormezele werkt er aan mee. Dat zijn de bijzonderste voorwaarden om erkend te worden. Bovendien passen we de stoet aan de huidige tijdsgeest aan. We stoppen er telkens nieuwe elementen in en we zijn niet alleen een religieuze stoet, maar ook een totaalspektakel geworden."

De oud-gouverneur hoopt om na een erkenning meer financiële steun voor de processie te krijgen. "We krijgen nu vooral steun van de stad Ieper. Zonder die steun zou het niet lukken."