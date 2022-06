Hevige strijd rond chemische Azot-fabriek in Severodonetsk: "Honderden burgers houden zich er schuil"

Vaak zijn het wat tegenstrijdige berichten die binnensijpelen over de strijd in Severodonetsk, het stadje in de Donbas-regio dat de Russen nu al weken proberen in te nemen. Het Oekraïense leger is nog altijd aanwezig in de stad, maar lijkt toch onvermijdelijk terrein te moeten prijsgeven. De situatie valt er - kort door de bocht - samen te vatten als een combinatie van zware bombardementen en straatgevechten.