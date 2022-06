Kwetsbare jongeren uit Hoboken, Wilrijk en 't Kiel kunnen tanden gratis laten nakijken

Vaak is de drempel om naar de tandarts te gaan voor mensen uit kwetsbare gezinnen nog groot. Daar wil de stad met dit initiatief aan verhelpen. Jongeren uit kwetsbare gezinnen kunnen hun tanden daarom vanaf deze zomer gratis laten nakijken in tandartsenpraktijk De Boskes. Jongeren die na de screening een behandeling nodig hebben, kunnen die daar, in dringende gevallen, ook krijgen. Maar het is de bedoeling dat ze worden doorverwezen naar een tandarts die met het derde-betalerssysteem werkt. Gezinnen krijgen daarnaast ook extra hulp om een vaste tandarts in de wijk te vinden.