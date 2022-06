BEKIJK - Nobelprijswinnaar Mukwege: “Congolezen verdienen dezelfde behandeling als alle andere volkeren die lijden”

De Congolese dokter en Nobelprijswinnaar Denis Mukwege heeft een oproep gedaan om de oorlog in Oost-Congo even veel aandacht te geven als die in Oekraïne. Dat deed hij tijdens een bezoek van koning Filip en koningin Mathilde aan zijn ziekenhuis in Bukavu in Oost-Congo. De koning en de koningin hadden dokter Mukwege bij eerdere ontmoetingen al beloofd om zijn Panzi-ziekenhuis in Bukavu te bezoeken. De dokter kreeg de Nobelprijs voor de Vrede voor z’n werk in het ziekenhuis en vooral voor het behandelen van slachtoffers van seksueel geweld.