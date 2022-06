Oost-Vlaanderen boven in Belgisch Kampioenschap Boomklimmen

Het voorbije weekend organiseerde de Belgian Arborist Association (BAAS) voor de 25e keer het BK Boomklimmen. Zaterdag werden 5 proeven afgelegd in de preselecties in het Heldenpark in Eeklo. Vandaag deden de 8 beste boomverzorgers mee aan de finale of de masterproeven. Voor Peter Vergote uit Temse is het al de 5de keer dat hij zich Belgisch kampioen mag noemen. Voor de Brakelse Nora Cordier is het haar eerste Belgische titel.