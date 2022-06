Vervanger van McDonald's heet "Vkoesno & Totskja" ("Lekker, punt uit") en opent deuren in Russische hoofdstad Moskou

De nieuwe eigenaar is Alexander Govor, die sinds 2015 als licentiehouder 25 McDonald's-restaurants in Siberië exploiteerde. Hij kocht alle 825 voormalige McDonald's-vestigingen in Rusland en wil ze tegen het einde van de zomer allemaal heropenen.

De comeback van McDonald's in Moskou heeft de voorbije dagen heel wat reacties losgemaakt op de Russische sociale media. De fastfoodketen heeft een historische betekenis in Rusland. Het was het eerste westerse bedrijf dat in 1990 een filiaal opende in Rusland, toen nog deel van de communistische Sovjet-Unie. Urenlang stonden duizenden mensen in Moskou te wachten op hun eerste McDonald's-hamburger. Sindsdien is McDonald's hét symbool van de Amerikaanse lifestyle en het kapitalisme. De sluiting van de McDonald's-filialen werd gezien als even symbolisch voor de escalatie van de spanningen tussen het Westen en Moskou.