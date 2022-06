"Je hebt twee dagen om te reageren": heeft actrice Rebel Wilson zich geout onder druk van een Australische krant?

Het is bovendien de eerste keer dat Wilson een relatie heeft met een vrouw, nadat ze in het verleden openlijk sprak over haar liefdesleven met mannelijke partners. Dat Wilson opnieuw de liefde had gevonden, was al bekend. Enkel over de identiteit van die nieuwe liefde, bleef de actrice mysterieus, tot enkele dagen geleden, in een schijnbaar spontane Instagrampost.

Dat dit verhaal achter de verrassende coming-out van Rebel Wilson blijkt te zitten, levert de actrice steunbetuigingen op via sociale media. "Ze had dit niet mogen doen onder druk", is maar één van de reacties. "Laat mensen op hun eigen tempo uit de kast komen."